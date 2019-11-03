Динамо - Львов: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 3 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Украины сыграют "Динамо" и "Львов". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Динамо" - "Львов".

Плеер с видео трансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

Начало матча - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

13-й тур

ДИНАМО Киев - ЛЬВОВ

Фаворитом предстоящего матча прогнозируемо считаются киевляне. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Ничья оценивается котировкой в 7,40. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 26,00.

Это будет 8-й очный матч между командами. Преимущество в противостоянии удерживает "Динамо". На счету киевлян 6 побед. "Львов" выиграл 1 матч.