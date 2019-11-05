Боруссия - Интер: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и итальянский "Интер". Встреча состоится в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Интер".

Начало матча - в 22:00.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. К матчу команды подходят в хорошем настроении. "Боруссия" в своей последней игре чемпионата Германии дома разгромила "Вольфсбург" (3:0), а "Интер" в поединке первенства Италии в гостях обыграл "Болонью" (2:1).

БОРУССИЯ - ИНТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы F Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.