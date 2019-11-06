Александрия - Сент-Этьен: онлайн трансляция

В четверг, 7 ноября, во Львове "Александрия" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет против французского "Сент-Этьена". Встреча пройдет на стадионе "Арена-Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Сент-Этьенн".

Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в прошлом туре команды провели боевой матч, который завершился со счетом 2:2. После трех туров оба коллектива набрали по два очка и делят 3-4 строчки турнирной таблицы в своей группе. Лидируют в квартете немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Гент", которые имеют по пять очков.

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Игру во Львове обслужат португальские рефери. Главный арбитр – Жоау Пинейру, лайнсмены – Бруну Родригеш и Алвару Мешкита, четвертый судья – Жорж Соуза.