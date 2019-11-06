Аталанта - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и английский "Манчестер Сити". Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 22:00.

Встречу обслужит бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. К матчу команды подходят в разном настроении. "Аталанта" в своей последней игре чемпионата Италии дома проиграла "Кальяри" (0:2), а "Манчестер Сити" в поединке первенства Англии на своем поле обыграл "Саутгемптон" (2:1).

АТАЛАНТА - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы C Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Манчестер Сити" в матче 3-го тура разгромил "Аталанту" дома со счетом 5:1.