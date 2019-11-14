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Украина - Эстония: онлайн-трансляция

Сборная Украины в товарищеском матче сыграет с командой Эстонии

четверг, 14 ноября 2019, 09:15
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Сборная Украины в товарищеском матче сыграет с командой Эстонии

14 ноября сборная Украины в товарищеском матче на своем поле сыграет с национальной командой Эстонии. Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.

Начало поединка в 19:00.

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Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. В качестве его ассистентов на линиях выступят Теодоро Сабрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча, в которых украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.

Сборная Украины уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Эстония потеряла все шансы выйти на Евро-2020. Эстонцы с одним набранным очком занимают последнее место в группе С.

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