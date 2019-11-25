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Локомотив - Байер: онлайн трансляция

Российский топ-клуб сыграет с немцами в Лиге чемпионов

понедельник, 25 ноября 2019, 11:00
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Российский топ-клуб сыграет с немцами в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов российский "Локомотив" встретится с немецким "Байером". Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Байер".

Начало поединка в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа D. 5-й тур

ЛОКОМОТИВ Россия - БАЙЕР Германия

ЛОКОМОТИВ - БАЙЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В качестве его ассистентов выступят Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный судья - Дэвид Кут.

После четырех туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. "Байер" находится на четвертой позиции, также имея в активе три очка. В первом круге "железнодорожники" обыграли немецкий клуб на выезде со счетом 2:1. Также в группе выступают "Ювентус", который с 10 очками уже вышел в плей-офф, и "Атлетико", набравший семь очков.

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