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Атлетико - Барселона: онлайн трансляция

Мадридский и каталонский коллективы встретятся в матче 15-го тура чемпионата Испании

воскресенье, 1 декабря 2019, 09:52
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Мадридский и каталонский коллективы встретятся в матче 15-го тура чемпионата Испании

В воскресенье, 1 декабря, в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона". Поединок пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона".

Начало встречи - в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

15-й тур

АТЛЕТИКО Мадрид - БАРСЕЛОНА

Фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является действующий чемпион страны. На победу "Барселоны" принимаются ставки с коэффициентом 2,56. Ничья оценивается котировкой в 3,25. На выигрыш "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 2,91.

Всего между собой "Атлетико" и "Барселона" провели 179 поединков. Каталонская команда выиграла 80 матчей. На счету "Атлетико" 55 побед. Еще 44 встречи завершились вничью.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает 2-е место, набрав 28 очков в 13 матчах. "Атлетико" находится на 5-й позиции, имея в активе 25 очков в 14 играх.

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