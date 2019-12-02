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Кто получит Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения

В Париже будет объявлено имя лучшего футболиста планеты 2019 года

понедельник, 2 декабря 2019, 13:52
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В Париже будет объявлено имя лучшего футболиста планеты 2019 года

В понедельник, 2 декабря, состоится торжественное вручение Золотого мяча - награды лучшему футболисту мира 2019 года по версии французского издания France Football.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию вручения наград лучшим игрокам планеты.

Начало мероприятия - в 21:30.

Всего на награду претендует 30 номинантов: Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", Нидерланды), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Сербия), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Донни ван де Бек ("Аякс", Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Алисон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия), Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды), Карим Бензема ("Реал", Франция), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Нидерланды), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур", Южная Корея), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона", Франция), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Эден Азар ("Челси"/"Реал", Бельгия), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен", Бразилия), Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико", Португалия), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия).

По мнению букмекеров, главными фаворитами на получение Золотого мяча являются Месси, ван Дейк и Роналду. Также во время торжественной церемонии будут вручены награды лучшей футболистке мира, лучшему молодому игроку планеты в возрасте до 21 года, на которую претендует украинский вратарь Андрей Лунин, и лучшему вратарю 2019 года.

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