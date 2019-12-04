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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Руис - Джошуа: онлайн трансляция чемпионского боя

Мексиканец и британец встретятся в поединке-реванше

среда, 4 декабря 2019, 12:07
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Мексиканец и британец встретятся в поединке-реванше

В субботу, 7 декабря, в Эд-Диръии (Саудовская Аравия) состоится чемпионский бой-реванш в супертяжелом весе между мексиканским боксером Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. На кону в поединке будут стоять пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которыми владеет мексиканец.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию боя Руис - Джошуа.

Ориентировочное начало поединка - в 23:00.

Напомним, в первом бою между боксерами, который состоялся в июне этого года, Руис отобрал чемпионские пояса у Джошуа, нокаутировав его в 7-м раунде.

РУИС - ДЖОШУА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Для 30-летнего Руиса это будет 35-й бой на профессиональном ринге. В его послужном списке 34 победы и 1 поражение. Его ровесник Джошуа проведет в ближайшую субботу 24-й поединок в профессионалах. На его счету 22 победы и 1 поражение.

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