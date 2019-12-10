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Брюгге - Реал: онлайн трансляция

Реал встретится с бельгийским клубом в Лиге чемпионов

вторник, 10 декабря 2019, 17:00
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Реал встретится с бельгийским клубом в Лиге чемпионов

11 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют бельгийский "Брюгге" и испанский "Реал". Встреча состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" - "Реал".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа А. 6-й тур

БРЮГГЕ Бельгия - РЕАЛ Испания

В первом круге команды неожиданно сыграли вничью со счетом 2:2. После пяти туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав восемь очков. "Брюгге" с тремя очками находится на третье месте. "Реал" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а "Брюгге" борется за попадание в Лигу Европы.

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