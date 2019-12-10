Динамо Загреб - Манчестер Сити: онлайн трансляция

11 декабря в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" сыграет с "Манчестер Сити". Встреча состоится в Загребе на стадионе "Максимир".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Манчестер Сити".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 6-й тур

ДИНАМО Загреб, Хорватия - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия

ДИНАМО ЗАГРЕБ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Манчестер Сити" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С и уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 11 очков. "Динамо" с пятью очками занимает третье место. Для выхода из группы хорватский клуб устроит только победа.



