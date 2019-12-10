Динамо Загреб - Манчестер Сити: онлайн трансляция

11 декабря в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" сыграет с "Манчестер Сити". Встреча состоится в Загребе на стадионе "Максимир".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Манчестер Сити".
Начало встречи в 19:55.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С. 6-й тур
ДИНАМО Загреб, Хорватия - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия
ДИНАМО ЗАГРЕБ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
В первом круге "Манчестер Сити" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. После пяти туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С и уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 11 очков. "Динамо" с пятью очками занимает третье место. Для выхода из группы хорватский клуб устроит только победа.