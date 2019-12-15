Арсенал - Манчестер Сити: онлайн трансляция

15 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити".

Начало поединка в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

17-й тур

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является "Манчестер Сити". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Арсенала" предлагается коэффициент 6,00.

После 16 туров "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Арсенал" находится на 9-й позиции, имея в активе 22 очка.