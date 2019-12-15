RU  UA  EN

воскресенье, 15 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Валенсия - Реал: онлайн трансляция

Валенсия и Реал встретятся в матче чемпионата Испании

воскресенье, 15 декабря 2019, 00:15
читати статтю українською
Валенсия и Реал встретятся в матче чемпионата Испании

15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании сыграют "Валенсия" и мадридский "Реал". Поединок состоится в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Реал".

Начало поединка в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

17-й тур

ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является королевский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Валенсии" можно поставит с коэффициентом 4,00.

Обслужит встречу арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему будут ассистировать судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья - Хорхе Диас Эскуде.

После 16 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. "Валенсия" находится на 8-й позиции, имея в активе 26 очков.

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Арсенал Манчестер Сити - прямая трансляция матча 17 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Десна - Динамо: онлайн видео трансляция

Десна Динамо - прямая видео трансляция матча 18 тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Чернигова

Заря - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Заря Шахтер - прямая видео трансляция матча 18 тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Запорожья

Новости

15 декабря

00:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене
00:05
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене

14 декабря

22:59
Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу: видео
20:00
Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций
19:51
"Барселона" упустила победу в феерическом матче с "Реалом"
19:05
Где смотреть женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Нападение на авто
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: