Валенсия - Реал: онлайн трансляция

15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании сыграют "Валенсия" и мадридский "Реал". Поединок состоится в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Реал".

Начало поединка в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

17-й тур

ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является королевский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Валенсии" можно поставит с коэффициентом 4,00.

Обслужит встречу арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему будут ассистировать судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья - Хорхе Диас Эскуде.

После 16 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. "Валенсия" находится на 8-й позиции, имея в активе 26 очков.