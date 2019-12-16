Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн трансляция

В понедельник, 16 декабря, пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, на данной стадии Украину никто не представляет.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Начал процедуры в 13:00 по киевскому времени.

Интересно, что групповой этап смогли преодолеть четыре английских клуба, четыре испанских, по три итальянских и немецких и два французских.

Сеяные: ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Ливерпуль, Барслеона, РБ Лейпциг и Валенсия.

Несеяные: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Аталанта, Наполи, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Лион и Челси.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные 10, 11, 17 и 18 марта. На данной стадии не смогут сыграть между собой команды из одной страны, а также клубы, которые играли в одной группе.