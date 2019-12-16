RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн трансляция

16 декабря пройдет жеребьевка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы

понедельник, 16 декабря 2019, 00:07
читати статтю українською
16 декабря пройдет жеребьевка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы Фото: UEFA

В понедельник, 16 декабря, пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, на данной стадии Украину никто не представляет.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Начал процедуры в 13:00 по киевскому времени.

Интересно, что групповой этап смогли преодолеть четыре английских клуба, четыре испанских, по три итальянских и немецких и два французских.

Сеяные: ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Ливерпуль, Барслеона, РБ Лейпциг и Валенсия.

Несеяные: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Аталанта, Наполи, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Лион и Челси.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные 10, 11, 17 и 18 марта. На данной стадии не смогут сыграть между собой команды из одной страны, а также клубы, которые играли в одной группе.

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн трансляция

16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн трансляция на Апострофе

Валенсия - Реал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Валенсия Реал - прямая трансляция матча 17 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Валенсии

Арсенал - Манчестер Сити - 0:3 Хроника матча, видео голов

Арсенал Манчестер Сити - прямая трансляция матча 17 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Новости

16 декабря

09:12
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций
07:57
В Испании случился дикий скандал из-за украинского форварда
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления

15 декабря

23:56
"Реал" в ураганной концовке спас матч с "летучими мышами": видеообзор
20:20
"Манчестер Сити" унизил "канониров" в чемпионате Англии: видеообзор
19:00
Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: