Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн трансляция

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Начало мероприятия в 14:00.

Украину в Лиге Европы представит донецкий "Шахтер", который вылетел из Лиги чемпионов. "Горняки" попали в корзину с несеянными командами.

32 команды разделены на две группы: клубы, которые прошли групповой турнир Лиги Европы, и клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов. Также команды поделены на сеянных и несеянных.

Сеянные клубы, прошедшие групповой турнир Лиги Европы: "Севилья", "Эспаньол" (оба - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба - Англия), "Порту", "Брага" (оба - Португалия), "Мальме" (Швеция), "Базель" (Швейцария), ЛАСК (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Гент" (Бельгия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).

Несеянные клубы, прошедшие групповой турнир Лиги Европы: "Айнтрахт", "Вольфсбург" (оба - Германия), АПОЭЛ (Кипр), "Копенгаген" (Дания), "Хетафе" (Испания), "Спортинг" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), "Рома" (Италия), "Вулверхэмптон" (Англия), АЗ (Нидерланды).

Сеянные клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов: "Аякс" (Нидерланды), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия).

Несеянные клубы, которые вылетели из Лиги чемпионов: "Байер" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия).