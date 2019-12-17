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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Монтеррей - Ливерпуль: онлайн трансляция

Ливерпуль сыграет с чемпионом Мексики в полуфинале клубного чемпионата мира

вторник, 17 декабря 2019, 17:10
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Ливерпуль сыграет с чемпионом Мексики в полуфинале клубного чемпионата мира

18 декабря в полуфинальном матче клубного чемпионата мира сыграют мексиканский "Монтеррей" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Монтеррей" - "Ливерпуль".

Начало поединка в 19:30.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

1/2 финала

МОНТЕРРЕЙ Мексика - ЛИВЕРПУЛЬ Англия

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 1,23. Ничья оценивается коэффициентом 7,20. Успех мексиканцев оценивается коэффициентом 12,00.

"Ливерпуль" начинает выступления на турнире на стадии полуфинала. "Монтеррей" в четвертьфинале обыграл "Аль-Садд" со счетом 3:2.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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