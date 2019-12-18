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Барселона - Реал: онлайн трансляция

В чемпионате Испании состоится первое в сезоне Эль Класико

среда, 18 декабря 2019, 08:28
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В чемпионате Испании состоится первое в сезоне Эль Класико

В среду, 18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании встретятся "Барселона" и мадридский "Реал". Поединок пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

Начало встречи - в 21:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

10-й тур

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ

"Барселона" и "Реал" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Обе команды набрали по 35 очков. Каталонцы опережают мадридский клуб лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В минувшем сезоне соперники встречались между собой четыре раза. В Кубке Испании "Барселона" после домашней ничьей со счетом 1:1 разгромила "Реал" в гостях (3:0). В чемпионате страны обе встречи также остались за каталонцами - 5:1 и 1:0.

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