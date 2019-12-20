Манчестер Сити - Лестер Сити: онлайн трансляция

В субботу, 21 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Лестер Сити". Встреча будет проходить в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Лестер Сити".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

18-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча у букмекеров является "Манчестер Сити". На победу "горожан" принимаются ставки с коэффициентом 1,37. Выигрыш "Лестер Сити" оценивается котировкой в 7,50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,30.

В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате. "Лестер Сити" обыграл "горожан" со счетом 2:1, после чего те взяли реванш с результатом 1:0.