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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Лестер - Ливерпуль: онлайн трансляция

Лидер чемпионата Англии Ливерпуль встретится с ближайшим преследователем

среда, 25 декабря 2019, 13:36
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Лидер чемпионата Англии Ливерпуль встретится с ближайшим преследователем

26 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют "Лестер Сити" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Лестер на стадионе "Кинг Пауэр".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Лестер" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

19-й тур

ЛЕСТЕР - ЛИВЕРПУЛЬ

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Лестера" можно поставить с коэффициентом 3,40.

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный судья - Крейг Поусон.

"Ливерпуль" является лидером английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 17 матчах. "Лестер" занимает второе место, имея в активе 39 очков после 18 матчей.

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