Вулверхэмптон - Манчестер Сити: онлайн трансляция

27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити".

Начало поединка в 21:45

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

19-й тур

ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех "Вулверхэмптона" можно поставить с коэффициентом 7,50.

После 18 туров "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков. "Вулверхэмптон" находится на шестой позиции, имея в активе 27 очков.