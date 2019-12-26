RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Вулверхэмптон - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Чемпион Англии встретится с неуступчивыми волками в матче Премьер-лиги

четверг, 26 декабря 2019, 11:35
читати статтю українською
Чемпион Англии встретится с неуступчивыми волками в матче Премьер-лиги

27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити".

Начало поединка в 21:45

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

19-й тур

ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех "Вулверхэмптона" можно поставить с коэффициентом 7,50.

После 18 туров "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков. "Вулверхэмптон" находится на шестой позиции, имея в активе 27 очков.

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Лестер - Ливерпуль: онлайн трансляция

Лестер Ливерпуль - прямая трансляция матча 19 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лестера

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реал Атлетик - прямая трансляция матча 18 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Ювентус - Лацио - 1:3 Хроника матча

Ювентус Лацио - прямая трансляция матча за Суперкубок Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Саудовской Аравии

Новости

26 декабря

13:15
Гол Малиновского получил признание в Европе: опубликовано видео
12:40
Во вселенной "Звездных войн" появился персонаж с именем погибшего в США студента-героя - кто он
12:15
Где смотреть онлайн Вулверхэмптон - Манчестер Сити: расписание трансляций
11:40
После слухов о разладе в семье Кейт Миддлтон и принц Гарри показали милые семейные фото
11:15
В США застрелили боксера в результате разборок
10:25
Где смотреть онлайн Лестер - Ливерпуль: расписание трансляций
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: