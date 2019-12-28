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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Арсенал - Челси: онлайн трансляция

В чемпионате Англии состоится лондонское дерби

суббота, 28 декабря 2019, 12:35
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В чемпионате Англии состоится лондонское дерби

29 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют лондонские "Арсенал" и "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Начало встречи в 16:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

20-й тур

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ

Обслужит матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступят Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный судья - Мартин Аткинсон.

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются гости. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Арсенала" предлагается коэффициент 2,87.

После 19 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Арсенал" находится на 11-й позиции, имея в активе 24 очка.

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