Арсенал - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

В матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22:00 мск.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются гости. На победу "Маанчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 2,48. Ничья оценивается котировкой в 3,65. На успех "Арсенала" предлагается коэффициент 2,83.

"Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. "Арсенал" находится на 12-й позиции, имея в активе 24 очка.