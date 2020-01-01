RU  UA  EN

среда, 1 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Арсенал - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Гранды английского футбола встретятся в матче национального чемпионата

среда, 1 января 2020, 20:32
читати статтю українською
Гранды английского футбола встретятся в матче национального чемпионата

В матче 21-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22:00 мск.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются гости. На победу "Маанчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 2,48. Ничья оценивается котировкой в 3,65. На успех "Арсенала" предлагается коэффициент 2,83.

"Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко. "Арсенал" находится на 12-й позиции, имея в активе 24 очка.

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Арсенал Челси - прямая трансляция матча 20 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон Манчестер Сити - прямая трансляция матча 19 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Вулверхэмптона

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Лестер Ливерпуль - прямая трансляция матча 19 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лестера

Новости

1 января

21:03
"Челси" преподнес неприятный сюрприз в первый день 2020 года: видео
19:46
Два боя с участием украинцев попали в тройку лучших по итогам 2019 года: видео
19:04
3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость
18:13
Бросьте вызов самим себе: звезды спорта поздравили украинцев с Новым годом
16:11
Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
15:04
В Британии нашли милейшего тюлененка, который наслаждается отдыхом на пляже и машет в камеру: фото
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: