Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн трансляция

7 января в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".
Начало поединка в 22:00.
КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ
1/2 финала. Первый матч
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ
Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,65. Ничья оценивается коэффициентом 4,50. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 4,50.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут ассистировать судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный судья - Ли Мэйсон.
Ответный матч состоится 29 января.