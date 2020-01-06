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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Клубы из Манчестера сойдутся в полуфинале Кубка Лиги

понедельник, 6 января 2020, 17:15
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Клубы из Манчестера сойдутся в полуфинале Кубка Лиги

7 января в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".

Начало поединка в 22:00.

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

1/2 финала. Первый матч

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,65. Ничья оценивается коэффициентом 4,50. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 4,50.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут ассистировать судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный судья - Ли Мэйсон.

Ответный матч состоится 29 января.

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