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Наполи - Интер: онлайн трансляция

В матче 18-го тура итальянской Серии А сыграют "Наполи" и "Интер"

понедельник, 6 января 2020, 00:59
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В матче 18-го тура итальянской Серии А сыграют "Наполи" и "Интер" Фото: UEFA

6 января состоится матч 18 тура чемпионата Италии, в котором "Наполи" на своем поле примет миланский "Интер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Интер".

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

После 17-ти сыгранных туров "Наполи" занимает непривычно низкое для себя восьмое место, в то время как миланский "Интер" лидирует в турнирной таблице, имея поровну очков с туринским "Ювентусом".

"Наполи" после смены главного тренера добыл лишь одну победу в чемпионате, а вот "Интер" выиграл в национальном первенстве три из пяти последних встреч.

Букмекеры дают командам приблизительно одинаковые шансы. На победу хозяев ставки принимают с коэффициентом 2,57, на ничью - 3,40, на триумф гостей - 2,71.

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