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Барселона - Атлетико: онлайн трансляция

Чемпион и вице-чемпион Испании сыграют в полуфинале Суперкубка страны

среда, 8 января 2020, 13:32
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Чемпион и вице-чемпион Испании сыграют в полуфинале Суперкубка страны

В четверг, 9 января, в полуфинальном матче Суперкубка Испании сыграют "Барселона" и "Атлетико". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико".

Начало поединка - в 21:00.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

1/2 финала

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является команда из Каталонии. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 2,02. Ничья оценивается котировкой в 3,45. На успех "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 3,70.

Всего команды провели между собой 205 матчей. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Барселона", выигравшая 93 встречи. На счету "Атлетико" 64 победы. Еще 48 матчей завершились вничью.

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