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Валенсия - Реал: онлайн трансляция

"Летучие мыши" и "сливочные" сыграют в полуфинале Суперкубка Испании

среда, 8 января 2020, 08:20
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"Летучие мыши" и "сливочные" сыграют в полуфинале Суперкубка Испании

В среду, 8 января, в полуфинальном матче Суперкубка Испании сыграют "Валенсия" и "Реал". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Реал".

Начало поединка - в 21:00.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

1/2 финала

ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является команда из Мадрида. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,92. Ничья оценивается котировкой в 3,70. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 3,85.

Всего команды провели между собой 185 матчей. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Реал", выигравший 98 встреч. На счету "Валенсии" 48 побед. Еще 39 матчей завершились вничью.

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