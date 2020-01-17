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Реал - Севилья: онлайн трансляция

Коллективы из Мадрида и Севильи встретятся в центральном матче 20-го тура чемпионата Испании

пятница, 17 января 2020, 13:46
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Коллективы из Мадрида и Севильи встретятся в центральном матче 20-го тура чемпионата Испании

В субботу, 18 января, в матче 20-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал" и "Севилья". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Севилья".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

20-й тур

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "сливочные". На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 1,58. Ничья оценивается котировкой в 4,30. На выигрыш "Севильи" установлен коэффициент 5,30.

Ранее команды провели между собой 164 матча. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Реал" - на его счету 88 побед. "Севилья" выиграла 48 встреч. Еще 28 матчей завершились вничью.

На сегодняшний день "Реал" занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 40 очков. "Севилья" с 35 очками находится на четвертой позиции.

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