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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Мерсисайдцы и манкунианцы встретятся в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии

суббота, 18 января 2020, 23:03
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Мерсисайдцы и манкунианцы встретятся в центральном матче 23-го тура чемпионата Англии

В воскресенье, 19 января, в матче 23-го тура чемпионата Англии сыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед".

Начало матча - в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

23-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "красные". На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой в 5,10. На выигрыш "Манчестер Юнайтед" установлен коэффициент 8,30.

После 22 туров "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко и имея игру в запасе. "Манчестер Юнайтед" находится на 5-й позиции, имея в активе 34 очка.

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