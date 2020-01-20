Челси - Арсенал: онлайн трансляция

Во вторник, 21 января, в рамках 24-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Встреча будет проходить на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Арсенал".

Начало встречи - в 22:15 по киевскому времени.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

24-й тур

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "синие". На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 1,73. Ничья оценивается котировкой в 3,85. На выигрыш "Арсенала" установлен коэффициент 4,70.

После 23 туров "Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Арсенал" находится на 10-й позиции, имея в активе 29 очков.