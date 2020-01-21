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Ювентус - Рома: онлайн трансляция

Команды из Турина и Рима поспорят за путевку в полуфинал Кубка Италии

вторник, 21 января 2020, 14:33
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Команды из Турина и Рима поспорят за путевку в полуфинал Кубка Италии

В среду, 22 января, в четвертьфинале Кубка Италии встретятся "Ювентус" и "Рома". Встреча будет проходить в Турине на стадионе "Альянц Ювентус".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Рома".

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

КУБОК ИТАЛИИ

1/4 финала

ЮВЕНТУС - РОМА

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является "старая синьора". На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой в 4,20. На выигрыш "Ромы" установлен коэффициент 5,60.

В 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" разгромил "Удинезе" со счетом 4:0, а "Рома" оказалась сильнее "Пармы" (2:0). Действующим победителем турнира является "Лацио", обыгравший в прошлогоднем финале "Аталанту" (2:0).

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