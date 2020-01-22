Вулверхэмптон - Ливерпуль: онлайн трансляция

В четверг, 23 января, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль"

Начало матча - в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

24-й тур

ВУЛВЕРХЭМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный судья - Пол Тирни.

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Вулверхэмптона" можно поставить с коэффициентом 5,75.

В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очков из 66 возможных. "Вулверхэмптон" находится на 6-й позиции, имея в активе 34 очка.