Наполи - Ювентус: онлайн трансляция

В воскресенье, 26 января, в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграют "Наполи" и "Ювентус". Встреча состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус".

Начало встречи - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

21-й тур

НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является "старая синьора". На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 2,02. Ничья оценивается котировкой в 3,65. На выигрыш "Наполи" установлен коэффициент 3,65.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав в 20 матчах 51 очко. "Наполи" находится на 13-м месте. В его активе 24 очка. В матче первого круга "Ювентус" обыграл "Наполи" со счетом 4:3.