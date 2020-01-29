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Вест Хэм - Ливерпуль: онлайн трансляция

Команда Ярмоленко сыграет с лучшим клубом мира в чемпионате Англии

среда, 29 января 2020, 09:12
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Команда Ярмоленко сыграет с лучшим клубом мира в чемпионате Англии Фото:

29 января в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

18-й тур

ВЕСТ ХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ

Команды подошли к матчу в ослабленных составах из-за травм. К сожалению, за хозяев не сыграет украинский нападающий Андрей Ярмоленко, а также полузащитники Фелипе Андерсон и Джек Уилшер. "Ливерпулю" не помогут хавбек Джеймс Милнер и нападающий Садио Мане.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В качестве его ассистентов выступят Марк Перри и Константин Хатцидакис. Резервный судья - Грэм Скотт.

Изначально матч должен был пройти в декабре, но был перенесен из-за участия "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 67 очков из 69 возможных. "Вест Хэм" находится на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

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