Реал - Атлетико: онлайн трансляция

В субботу, 1 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал" и "Атлетико". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Атлетико".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

22-й тур

РЕАЛ - АТЛЕТИКО

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "сливочные". На победу "Реала" принимаются ставки с коэффициентом 1,81. На ничью можно поставить с котировкой 3,45. Выигрыш "Атлетико" оценивается коэффициентом 4,75.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 22 матчах 46 очков. "Атлетико" занимает 5-е место. В его активе 36 очков. Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. Два предыдущих матча между ними завершились без забитых мячей. В финале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу лишь в серии пенальти.