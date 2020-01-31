RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Реал - Атлетико: онлайн трансляция

Мадридские клубы встретятся в матче 22-го тура чемпионата Испании

пятница, 31 января 2020, 15:59
читати статтю українською
Мадридские клубы встретятся в матче 22-го тура чемпионата Испании

В субботу, 1 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании сыграют "Реал" и "Атлетико". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Атлетико".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

22-й тур

РЕАЛ - АТЛЕТИКО

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "сливочные". На победу "Реала" принимаются ставки с коэффициентом 1,81. На ничью можно поставить с котировкой 3,45. Выигрыш "Атлетико" оценивается коэффициентом 4,75.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 22 матчах 46 очков. "Атлетико" занимает 5-е место. В его активе 36 очков. Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. Два предыдущих матча между ними завершились без забитых мячей. В финале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу лишь в серии пенальти.

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Вест Хэм Ливерпуль - прямая трансляция матча 18 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - прямая трансляция полуфинального матча Кубка английской Лиги. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

26 января стал одним из самых черных дней в истории мирового баскетбола - в этот день из жизни ушел легендарный Коби Брайант

Новости

31 января

19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: