RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Лондонский и манчестерский клубы встретятся в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии

суббота, 1 февраля 2020, 22:25
читати статтю українською
Лондонский и манчестерский клубы встретятся в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии

В воскресенье, 2 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграют "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

25-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "горожане". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,55. На ничью можно поставить с котировкой 4,25. Выигрыш "Тоттенхэм Хотспур" оценивается коэффициентом 5,80.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 51 очко. "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-м месте. В его активе 34 очка. В матче первого круга в Манчестере команды сыграли вничью со счетом 2:2.

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Реал Атлетико - прямая трансляция матча 22 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Вест Хэм Ливерпуль - прямая трансляция матча 18 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - прямая трансляция полуфинального матча Кубка английской Лиги. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Новости

1 февраля

22:52
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций
19:43
5 шагов к здоровому похудению: с чего стоит начать борьбу с лишним весом
18:53
"Реал" одержал сверхважную победу в мадридском дерби
18:05
Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео
17:15
Солистка "НеАнгелов" выгуляла на Мальдивах купальник в цветах украинского флага: фото
16:11
Умер британский актер, снимавшийся в "Звездных войнах": причина смерти
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: