Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В воскресенье, 2 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграют "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

25-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "горожане". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,55. На ничью можно поставить с котировкой 4,25. Выигрыш "Тоттенхэм Хотспур" оценивается коэффициентом 5,80.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 51 очко. "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-м месте. В его активе 34 очка. В матче первого круга в Манчестере команды сыграли вничью со счетом 2:2.