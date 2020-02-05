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Далакян - Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

Украинский боксер в пятый раз будет защищать чемпионский титул

среда, 5 февраля 2020, 19:18
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Украинский боксер в пятый раз будет защищать чемпионский титул

8 декабря состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Далакян - Перес.

Начало поединка ориентировочно в 21:00 по киевскому времени.

БОКС

Наилегчайший вес

Артем ДАЛАКЯН (Украина) - Хосбер ПЕРЕС (Венесуэла)

Украинский боксер будет в пятый раз защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

За свою карьеру 32-летний Далакян провел 19 боев на профессиональном ринге и одержал 19 побед (14 - нокаутом).

24-летний Перес выйдет в ринг в 20-й раз. На его счету 17 побед (2 нокаута) и два поражения.

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