Бавария - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

В воскресенье, 9 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграют "Бавария" и "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг".

Начало встречи - в 19:00.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

21-й тур

БАВАРИЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является действующий чемпион Германии. На победу "Баварии" принимаются ставки с коэффициентом 1,44. На ничью можно поставить с котировкой 5,60. Выигрыш "РБ Лейпциг" оценивается коэффициентом 6,30.

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав в 20 матчах 42 очка. "РБ Лейпциг" занимает 2-е место. В его активе всего на очко меньше. В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1.