RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Бавария - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

В центральном матче 21-го тура чемпионата Германии встретятся лидеры первенства

воскресенье, 9 февраля 2020, 11:37
читати статтю українською
В центральном матче 21-го тура чемпионата Германии встретятся лидеры первенства

В воскресенье, 9 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграют "Бавария" и "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг".

Начало встречи - в 19:00.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

21-й тур

БАВАРИЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является действующий чемпион Германии. На победу "Баварии" принимаются ставки с коэффициентом 1,44. На ничью можно поставить с котировкой 5,60. Выигрыш "РБ Лейпциг" оценивается коэффициентом 6,30.

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав в 20 матчах 42 очка. "РБ Лейпциг" занимает 2-е место. В его активе всего на очко меньше. В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Интер - Милан: онлайн трансляция

Интер Милан - прямая трансляция матча 23 тура чемпионата Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Далакян - Перес Хроника чемпионского боя

Прямая трансляция боя Артем Далакян - Хосбер Перес: смотрите онлайн трансляцию из Киева 8 февраля

Атлетик - Барселона - 1:0 Хроника матча, видео гола

Атлетик Барселона - прямая трансляция четвертьфинального матча Кубка Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Бильбао

Новости

9 февраля

12:11
Где смотреть онлайн Интер - Милан: расписание трансляций
10:52
Украинка с рекордом выиграла этап престижных легкоатлетических соревнований
10:48
Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого
09:40
Где смотреть онлайн Бавария - РБ Лейпциг: расписание трансляций
09:20
Нацотбор на Евровидение-2020: три лучших номера первого полуфинала
09:10
Украинский чемпион выиграл дебютный бой в супертяжах за 40 секунд: видео
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: