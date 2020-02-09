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Интер - Милан: онлайн трансляция

Миланские клубы встретятся в матче 23-го тура чемпионата Италии

воскресенье, 9 февраля 2020, 12:09
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Миланские клубы встретятся в матче 23-го тура чемпионата Италии

В воскресенье, 9 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграют "Интер" и "Милан". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Милан".

Начало встречи - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

23-й тур

ИНТЕР - МИЛАН

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "нерадзурри". На победу "Интера" принимаются ставки с коэффициентом 1,96. На ничью можно поставить с котировкой 3,50. Выигрыш "Милана" оценивается коэффициентом 4,20.

"Интер" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 22 матчах 51 очко. "Милан" находится на 10-й позиции. В его активе 32 очка. В матче первого круга "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:0.

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