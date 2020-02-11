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Интер - Наполи: онлайн трансляция полуфинала Кубка Италии

Миланский и неаполитанский клубы поборются за выход в финал

вторник, 11 февраля 2020, 20:55
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Миланский и неаполитанский клубы поборются за выход в финал Фото:

12 февраля в полуфинальном матче Кубка Италии сыграют "Интер" и "Наполи". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Наполи".

Начало встречи в 21:45.

КУБОК ИТАЛИИ

1/2 финала

ИНТЕР Милан - НАПОЛИ Неаполь

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Интера" предлагается коэффициент 2,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Наполи" можно поставить с коэффициентом 3,50.

Из-за травм "Интер" лишился основного вратаря Самира Хандановича, а также полузащитников Роберто Гальярдини и Борху Валеро. "Наполи" не помогут защитники Фаузи Гулам и Кевин Малкуи.

Победитель в финале встретится с победителем пары "Милан" - "Ювентус", которые сыграют 13 февраля.

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