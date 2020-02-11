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Интер - Наполи - 0:0 онлайн трансляция полуфинала Кубка Италии

Миланский и неаполитанский клубы борются за выход в финал

среда, 12 февраля 2020, 21:10
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Миланский и неаполитанский клубы борются за выход в финал Фото:

В полуфинальном матче Кубка Италии играют "Интер" и "Наполи". Встреча проходит в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Наполи".

Начало встречи в 21:45.

КУБОК ИТАЛИИ

1/2 финала

ИНТЕР Милан - НАПОЛИ Неаполь - 0:0

Интер: Паделли, Бираги, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Сенси, Барелла, Мозес, Мартинес, Лукаку

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй, Демме, Зелински, Элмас, Руис, Кальехон, Мертенс

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Игроки "Интера" прибыли на стадион.

В раздевалке "Интера" все готово.

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Интера" предлагается коэффициент 2,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Наполи" можно поставить с коэффициентом 3,50.

Из-за травм "Интер" лишился основного вратаря Самира Хандановича, а также полузащитников Роберто Гальярдини и Борху Валеро. "Наполи" не помогут защитники Фаузи Гулам и Кевин Малкуи.

Победитель в финале встретится с победителем пары "Милан" - "Ювентус", которые сыграют 13 февраля.

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