RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Норвич Сити - Ливерпуль: онлайн трансляция

Лидер чемпионата Англии встретится с последней командой

пятница, 14 февраля 2020, 21:59
читати статтю українською
Лидер чемпионата Англии встретится с последней командой

В субботу, 15 февраля, в матче 26-го тура чемпионата Англии "Норвич Сити" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Норвич Сити" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

НОРВИЧ СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "красные". На победу "Ливерпуля" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. На ничью можно поставить с котировкой 6,20. Выигрыш "Норвич Сити" оценивается коэффициентом 10,00.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 73 очка. "Норвич Сити" находится на последнем, 20-м месте. В его активе 18 очков. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 4:1.

Новости партнеров

Читайте также

Милан - Ювентус - 1:1 Хроника матча

Милан Ювентус - прямая трансляция полуфинального матча Кубка Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Интер - Наполи - 0:1 Хроника матча, видео гола

Интер Наполи - прямая трансляция полуфинального матча Кубка Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Динамо Киев - Динамо Загреб - 3:4 Хроника матча

Динамо Киев Динамо Загреб - прямая трансляция матча 1/16 финала юношеской Лиги чмепионов. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Новости

14 февраля

22:07
Где смотреть онлайн Норвич Сити - Ливерпуль: расписание трансляций
20:53
Один из богатейших клубов мира исключен из Лиги чемпионов
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
17:40
Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь Lime
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: