Норвич Сити - Ливерпуль: онлайн трансляция

В субботу, 15 февраля, в матче 26-го тура чемпионата Англии "Норвич Сити" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Норвич Сити" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

НОРВИЧ СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "красные". На победу "Ливерпуля" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. На ничью можно поставить с котировкой 6,20. Выигрыш "Норвич Сити" оценивается коэффициентом 10,00.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 73 очка. "Норвич Сити" находится на последнем, 20-м месте. В его активе 18 очков. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 4:1.