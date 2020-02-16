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Аталанта - Валенсия: онлайн трансляция

Богиня встретится с летучими мышами в Лиге чемпионов

воскресенье, 16 февраля 2020, 17:03
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Богиня встретится с летучими мышами в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянская "Аталанта" и испанская "Валенсия". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Валенсия".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

АТАЛАНТА Италия - ВАЛЕНСИЯ Испания

"Аталанта" заняла второе место в группе С. Итальянцы встречались с "Манчестер Сити" (1:1, 1:5), "Шахтером" (1:2, 3:0) и загребским "Динамо" (0:4, 2:0). "Валенсия" финишировала на первой позиции в группе Н. "Летучие мыши" играли с "Челси" (1:0, 2:2), "Аяксом" (0:3, 1:0) и "Лиллем" (4:1, 1:1).

Ранее команды между собой не встречались. Напомним, что за "Аталанту" играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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