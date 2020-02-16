Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ

Это будет 6-й очный матч между командами. Пока в их противостоянии удерживается полное равенство. Команды выиграли по одному матчу и забили по пять мячей, еще три встречи завершились вничью. В Лиге чемпионов "Атлетико" и "Ливерпуль" встречались в сезоне-2008/2009 на стадии группового этапа. Тогда оба матча между ними завершились со счетом 1:1.

Ответный поединок между "Ливерпулем" и "Атлетико" состоится 11 марта.