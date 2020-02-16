Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

17 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Челси" предлагается коэффициент 1,83. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех манкунианцев можно поставить с коэффициентом 4,33.

После 25 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко. "Манчестер Юнайтед" находится на девятой позиции, имея в активе 35 очков.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:0.