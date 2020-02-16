Лацио - Интер: онлайн трансляция

В воскресенье, 16 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" сыграет с "Интером". Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" - "Интер".

Начало встречи - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

24-й тур

ЛАЦИО - ИНТЕР

Фаворитом матча по версии букмекеров являются римляне. На победу "Лацио" принимаются ставки с коэффициентом 2,33. На ничью можно поставить с котировкой 3,55. Выигрыш "Интера" оценивается коэффициентом 2,95.

"Интер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 23 матчах 54 очка. "Лацио" находится на 3-м месте. В его активе всего на одно очко меньше. В матче первого круга команд в Милане победу одержали хозяева со счетом 1:0.