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Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

Английский топ-клуб встретится с одним из лидеров чемпионата Германии

воскресенье, 16 февраля 2020, 17:33
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Английский топ-клуб встретится с одним из лидеров чемпионата Германии

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкий "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "РБ Лейпциг".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

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Из-за травмы в матче не примет участия основной нападающий хозяев Харри Кейн, который может пропустить остаток сезона.

"Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в группе В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).

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