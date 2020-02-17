RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Аристократы и дьяволы встретятся в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии

понедельник, 17 февраля 2020, 08:55
читати статтю українською
Аристократы и дьяволы встретятся в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии

17 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Челси" предлагается коэффициент 1,83. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех манкунианцев можно поставить с коэффициентом 4,33.

После 25 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко. "Манчестер Юнайтед" находится на девятой позиции, имея в активе 35 очков.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:0.

Новости партнеров

Читайте также

Лацио - Интер - 2:1 Хроника матча, видео голов

Лацио Интер - прямая трансляция матча 24 тура чемпионата Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Рима

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Боруссия ПСЖ - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Дортмунда

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Атлетико Ливерпуль - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Новости

17 февраля

10:01
Почти позор: "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании, видео
08:10
Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла Lime
08:05
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
07:22
Как приготовить домашний зефир без консервантов: подробный рецепт и советы Lime
00:24
Звезда сериала "Школа" покорила сердца зрителей и судей на шоу Голос країни-10 Lime

16 февраля

23:41
"Лацио" одержал героическую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии: видеообзор
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: