RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

Английский топ-клуб встретится с одним из лидеров чемпионата Германии

среда, 19 февраля 2020, 08:25
читати статтю українською
Английский топ-клуб встретится с одним из лидеров чемпионата Германии

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкий "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "РБ Лейпциг".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - РБ ЛЕЙПЦИГ

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - РБ ЛЕЙПЦИГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травмы в матче не примет участия основной нападающий хозяев Харри Кейн, который может пропустить остаток сезона.

"Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в группе В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).

Новости партнеров

Читайте также

Аталанта - Валенсия: онлайн трансляция

Аталанта Валенсия - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Атлетико - Ливерпуль - 1:0 хроника матча, видео гола

Атлетико Ливерпуль - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Боруссия - ПСЖ - 2:1 Хроника матча, видео голов

Боруссия ПСЖ - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Дортмунда

Новости

19 февраля

09:53
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки
09:10
Где смотреть онлайн Аталанта - Валенсия: расписание трансляций
09:02
Атлетико - Ливерпуль - 1:0 Видеообзор
09:00
Где смотреть мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
08:10
Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
07:32
Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: