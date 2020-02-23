Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Британский боксер Тайсон Фьюри в чемпионском бою нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США) на базе гостинично-развлекательного комплекса MGM Grand.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Уайлдер - Фьюри.

Поединок прошел при подавляющем преимуществе Фьюри, который несколько раз отправил оппонента в нокдаун. Рефери остановил бой в седьмом раунде, зафиксировав досрочную победу Фьюри. Уайлдер был недоволен таким решением судьи, но при этом он практически не отвечал на удары британца.

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Фьюри отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Седьмой раунд! Все! Рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Фьюри!

Шестой раунд. Фьюри вновь провел серию ударов, а Уайлдер даже не идет вперед, просто стоит у канатов. Только чудо поможет чемпиону отстоять свой титул сегодня. 10:9 счет в раунде. Общий счет 58:53. В конце раунда Фьюри издевательски облизал Уайлдера.

Пятый раунд. Уайлдер пытался сдержать Фьюри клинчами, но в середине раунда пропустил удар и вновь упал на канвас. После этого американец поднялся, пропустил еще несколько ударов, но устоял. Фьюри в какой-то момент переусердствовал и получил предупреждение за запрещенный удар. 9-8 раунд, с Фьюри снято одно очко.

Показали сейчас судейские записки. Первый раунд за Фьюри - 10:9, потом победил Уайлдер - 10:9, далее побеждает Фьюри - 10:8, 10:9.

Четвертый раунд. Продолжает избивать чемпиона Фьюри. Уайлдер вновь побывал в нокдауне. Если Деонтей срочно что-то не изменит, то бой закончится досрочно.

Третий раунд. Фьюри атаковал-атаковал и в конце раунда дважды отправил соперника в нокдаун. Похоже, что сейчас американца спас только гонг!

Второй раунд. Фьюри продолжает давить, но Уайлдеру удалось несколько раз ответить претенденту.

Первый раунд. Фьюри захватил инициативу с первых секунд и несколько раз попал по лицу чемпиона.

Бой начался!

Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис вышли в ринг и получили памятные награды.

А вот Фьюри перед боем был весел и беззаботен.

Уайлдер максимально сосредоточен перед боем.

Посмотреть бой приехал легендарный Майк Тайсон.

Теперь в ринг вышел и чемпион Уайлдер.

"Цыганский Король" Фьюри прибыл на арену по-королевски, на троне.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Впервые Уайлдер и Фьюри встретились 1 декабря 2018 года и тогда бой завершился вничью. По ходу боя преимуществом владел британец, но в концовке он дважды побывал в нокдауне.

31-летний Фьюри одержал 30-ю победу в своей карьере (21 - нокаутом). Также в его активе одна ничья и ни одного поражения. 34-летний Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах (41 - нокаут) и одной ничьей.